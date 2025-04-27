Театр абсурда
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Театр абсурда

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Укроагент (заминировавший авто, при подрыве которого погиб российский генерал) даёт показания

Укроагент (заминировавший авто, при подрыве которого погиб российский генерал) даёт показания

Вину дегенеративное животное признало.Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко: "В рамках уголовного дела по факту гибели в результате террористического акта заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика следствием установлен подозреваемый в совершении данного преступления.

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