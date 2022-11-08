Овечкин с «минус 11» входит в топ-4 худших игроков по показателю полезности в сезоне НХЛ. Еще трое – из «Сент-Луиса»

Александр Овечкин с «минус 11» входит в топ-4 худших игроков по полезности в сезоне НХЛ. В 14 матчах сезона в активе капитана «Вашингтона» 13 (8+5) очков при общей полезности «минус 11».
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