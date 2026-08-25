Не «перевозить семью», а приносить пользу: как Россия старается корректировать миграционную политику

Депутат Госдумы Светлана Бессараб обозначила новый подход к регулированию миграционных потоков: Россия ориентируется на привлечение высококвалифицированных специалистов, а не на тех, кто рассматривает страну исключительно как место для переселения всей своей семьи.
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