"Православие. Самодержавие. Народность" — удачная формула, но…

Почему Александр Радищев был бунтовщиком опасней Пугачёва? Да мало того — оказывается в России вообще нет чисто художественной литературы! Обязательно к ней примешается философия или умышленное искажение истории.
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