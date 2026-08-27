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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Степанова о показе ЧМ-2027: «Участие российских спортсменов резко поднимет интерес к главному бизнес-проекту FIS в лыжах»

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова высказалась о ситуации с правами на показ чемпионата мира в Фалуне.

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