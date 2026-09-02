MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bitcoin опустился ниже $77 000 на фоне роста цен на нефть и геополитической напряженности

Bitcoin опустился ниже $77 000 на фоне роста цен на нефть и геополитической напряженности

Bitcoin вновь оказался под давлением продавцов, опустившись ниже отметки $77 000. Снижение произошло на фоне ухудшения настроений на мировых рынках, где инвесторы отреагировали на усиление геополитических рисков и резкий рост стоимости нефти.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым