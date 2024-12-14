Нападение украинских активисток с бензопилой на памятник «Сломанный стул» в Женеве в знак протеста против России стало позором, заявил представитель молодежного крыла Швейцарской народной партии Энзо Малорджо.
В Швейцарии назвали позором нападение украинок с бензопилой на памятник «Сломанный стул»
Комментарии
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Светлана Ефименко
это уже совсем переходит все границы!с ними не надо разговаривать и убеждать к стенке или еще лучше всего в дурку на пожизненое и чтоб их вообще вывести как нас русских клеймят, что они вообще построили или сделали хорошего для всего мира!?одни разрушения и проституция! работать не хотят, а ищут что еще сделать и где нагадить или...........?
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17 час.
Юна
Раз они до сих пор существуют, значит, это нужно мировой закулисье. Их же кто-то спонсирует.
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16 час.
Николай Агащас
Эт точно, спонсируют, ведь кто-то же купил им бензопилу, лучше бы мозгов прикупили.
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7 час.
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