Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Eduard
    Запад обманывает всех! Если Запад кого не обманул,это Прибалтика,которая как ни крути это Европа,хотя Югославию бомби...Кавазашвили: Избр...
  • Николай Агащас
    Эт точно, спонсируют, ведь кто-то же купил им бензопилу, лучше бы мозгов прикупили.В Швейцарии назва...
  • Юна
    Раз они до сих пор существуют, значит, это нужно мировой закулисье. Их же кто-то спонсирует.В Швейцарии назва...

В Швейцарии назвали позором нападение украинок с бензопилой на памятник «Сломанный стул»

В Швейцарии назвали позором нападение украинок с бензопилой на памятник «Сломанный стул»

Нападение украинских активисток с бензопилой на памятник «Сломанный стул» в Женеве в знак протеста против России стало позором, заявил представитель молодежного крыла Швейцарской народной партии Энзо Малорджо.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
это уже совсем переходит все границы!с ними не надо разговаривать и убеждать к стенке или еще лучше всего в дурку на пожизненое и чтоб их вообще вывести как нас русских клеймят, что они вообще построили или сделали хорошего для всего мира!?одни разрушения и проституция! работать не хотят, а ищут что еще сделать и где нагадить или...........?
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17 час.
Юна
Раз они до сих пор существуют, значит, это нужно мировой закулисье. Их же кто-то спонсирует.
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16 час.
Николай Агащас
Эт точно, спонсируют, ведь кто-то же купил им бензопилу, лучше бы мозгов прикупили.
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7 час.

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