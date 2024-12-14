В Швейцарии назвали позором нападение украинок с бензопилой на памятник «Сломанный стул»

Светлана Ефименко

это уже совсем переходит все границы!с ними не надо разговаривать и убеждать к стенке или еще лучше всего в дурку на пожизненое и чтоб их вообще вывести как нас русских клеймят, что они вообще построили или сделали хорошего для всего мира!?одни разрушения и проституция! работать не хотят, а ищут что еще сделать и где нагадить или...........?