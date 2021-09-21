Эпоха истребления: кто станут следующими жертвами?

Мой друг итальянский учёный, профессор физической химии университета во Флоренции и весьма оригинальный мыслитель Уго Барди (Ugo Bardi) опубликовал на днях в своей англоязычной группе «Эффект Сенеки» (The Seneca Effect) прелюбопытный пост, посвящённый неожиданному для многих (а может — большинства) аспекту прокатившейся по Европе на закате Средневековья охоты на ведьм.
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