Riyadh Season World Masters 2024 — результаты, турнирная сетка

Даты проведения: 4 — 6 марта 2024 Название турнира: Riyadh Season World Masters (Мировой Мастерс) 2024 Тип турнира: Пригласительный Арена: Boulevard Arena, Boulevard City Место проведения (населенный пункт, город, страна): Эр-Рияд, Саудовская Аравия Победитель предыдущего турнира: — Примечание: 23-й золотой шар будет приносить 20 очков, и его можно будет забить только после того, как все остальные шары будут успешно убраны со стола.