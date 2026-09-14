Нас оккупировала Россия? Неудобные документы о тех, кто сам просил русского подданства, а теперь жалуется на оккупацию

Про друзей и недругов России У истории есть одно неприятное свойство, она очень плохо помещается в политический лозунг.
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Политика часто меняется. Бывшие враги становятся союзниками, а бвышие союзники врагами. И каждый раз переписывать историю это не правильно. Историю надо писать объективно. По документам, по фактам. История это наука, а наука пропаганду и ложь не приемлет.
Не только коренное население Америки поработили европейские отщепенцы - завоеватели, но и рабство коренных народов Африканского континента эти же мрази развязали, а теперь они белые и пушистые миротворцы во главе с Трампом.
Добавлю к статье - Россия не всех принимала, например корейцам было отказано в протекторате.
Подобные документы надо публиковать почаще в большем объеме и на большем количестве ресурсов. И не только российских.
Что касается учебников Истории, то таки да, в них это должно быть обязательно. И не только в российских, а вот этого должны требовать наши политики, правительство, дипломаты, МИД и депутаты с сенаторами при заключении международных договоров о дружбе и сотрудничестве.
Когда учился в школе я, нам об этом рассказывали.
Шведы не давали Финам паспорта, не было письменности, никакой автономии. Империя дала автономию, на основании которой выросла финская государственность! письменность, самосознание, сформировалась финская нация! Самое крупное здание в Хельсинки- православный Собор! Есть пиво Sander(Александр) в честь императора, который сформировал финскую автономию.
Европейские пираты и бандиты захватили чужой континент, истребив аборигенов-индейцев всего несколько веков назад! Но сегодня штаты цинично празднуют 250-летие независимости, от кого, от убитых ими местных жителей!? И вот страшную историю с захватом чужих земель успешно "забыли" и вычеркнули из всех учебников истории!( 😡 А русские веками боролись за свою территорию с завоевателями, которые постоянно на нее зарились и пытались отобрать эти земли вместе с природными ресурсами, а попутно убить ВСЕХ этих ненавистных русских от мала до велика!(😡 А получая в ответ разгром и суд над агрессорами, божились, что больше НИКОГДА и НИ ЗА ЧТО не пойдут снова на Россию. Но... хватало их на несколько поколений, когда забывалось прошлое и снова возрождался план захвата России!(( Сегодня мы наблюдаем эту же ситуацию. Западные русофобы историю переписали. Бывших союзников настроили против русских. И ловко манипулируют их зомбированными мозгами...
Хочешь себе ненавистного врага, "оккупируй" его и вскорми!
Про татар просто напомню о существовании книги "500 известных дворянских фамилий, имеющих татарские корни". И Россией между царствием Ивана Грозного правил татарский царь Симеон Бекбулатович....