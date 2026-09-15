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Регионы России

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Рекордный тунец длиной более двух метров пойман во Владивостоке

Рекордный тунец длиной более двух метров пойман во Владивостоке

Во Владивостоке был пойман тунец длиной 2 метра 17 сантиметров и весом 232 килограмма, установив рекорд Дальнего Востока по спортивной ловле на удочку.

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