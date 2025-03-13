В ТЦ Читы выявили нарушения пожарной безопасности

В торговом центре «Авангард» в Чите выявили нарушения противопожарной безопасности. Однако после вмешательства прокуратуры Забайкальского края нарушения устранены, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
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