Мастер-классы на "Ярмарке вакансий" показали инспекторы ГИБДД Уссурийска

Сегодня, 23 июня, в КГБУ "Центр занятости населения" Уссурийска на ярмарке вакансий. На встречу с работодателями пришли молодые люди, которые выпустились в этом году из учебных заведений.
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