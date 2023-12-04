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Диетолог Бобровский: мандарины должны быть гладкими, блестящими и с крепкой кожурой

Диетолог Бобровский: мандарины должны быть гладкими, блестящими и с крепкой кожурой

При выборе качественных мандаринов следует обращать внимание на их внешний вид. Цитрусовые должны быть гладкими, блестящими и с крепкой кожурой, сообщил диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».

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