Диетолог Бобровский: мандарины должны быть гладкими, блестящими и с крепкой кожурой

При выборе качественных мандаринов следует обращать внимание на их внешний вид. Цитрусовые должны быть гладкими, блестящими и с крепкой кожурой, сообщил диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии