Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск прокомментировал скандал с чатом Белого дома

Маск прокомментировал скандал с чатом Белого дома

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск прокомментировал скандал с секретным чатом администрации президента Дональда Трампа, куда случайно попал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг.

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