Суд в Финляндии отказал в выдаче Украине командира «Русича» Тордена

Согласно судебному решению, никаких оснований для содержания россиянина под стражей нет. Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена, задержанного по запросу Киева, поскольку не согласен экстрадировать его на Украину, передаёт ТАСС.