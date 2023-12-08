Суд в Финляндии отказал в выдаче Украине командира «Русича» Тордена

Согласно судебному решению, никаких оснований для содержания россиянина под стражей нет. Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена, задержанного по запросу Киева, поскольку не согласен экстрадировать его на Украину, передаёт ТАСС.
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