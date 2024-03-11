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Для истребителя 6-го поколения Франция и Германия выбрала концепцию Су-57

Для истребителя 6-го поколения Франция и Германия выбрала концепцию Су-57

Концепт истребителя NGF Для своего перспективного бесхвостого двухдвигательного истребителя нового поколения NGF, Франция и Германия выбрала концепцию планера российского Су-57.

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Комментарии
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Лев Добрый
У этих аферистов нет истребителя пятого поколения, а замахнулись на шестое!🤠😜👈😎
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