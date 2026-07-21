Собянин: По просьбе москвичей метро придет в район Восточный

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем канале на платформе MAX рассказал о завершении проходки второго (правого) перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново», что ознаменовало собой окончание прокладки подземных сооружений на строящемся участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.