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Собянин: По просьбе москвичей метро придет в район Восточный

Собянин: По просьбе москвичей метро придет в район Восточный

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем канале на платформе MAX рассказал о завершении проходки второго (правого) перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново», что ознаменовало собой окончание прокладки подземных сооружений на строящемся участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

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