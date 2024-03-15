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Глава Ховалыг: в Туве открылись все 187 избирательных участков

Глава Ховалыг: в Туве открылись все 187 избирательных участков

В Туве утром 15 марта открылись 187 избирательных участков. Жители республики смогут проголосовать за президента России и выбрать территории для благоустройства в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

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