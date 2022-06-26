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Среднеразмерный молодежный кроссовер с динамичным дизайном, двигателем мощностью 188 л.с. и системой помощи при вождении EaglePilot 7.0 за 15 000 долларов. Представлен Changan Oshan Z6

Среднеразмерный молодежный кроссовер с динамичным дизайном, двигателем мощностью 188 л.с. и системой помощи при вождении EaglePilot 7.0 за 15 000 долларов. Представлен Changan Oshan Z6

Мы уже рассказывали об электромобиле Changan Shenlan SL03, который показали на автосалоне в китайском Чунцине, а сейчас речь о более доступной модели, зато в более популярном формате – кроссовере Changan Oshan Z6.

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