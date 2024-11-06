Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шендерович разочаровался в НАТО: не пришла на Украину

Шендерович разочаровался в НАТО: не пришла на Украину

Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович  считает, что Дональду Трампу удастся «помирить» Россию и Украину, потому что «США — это гиря такого веса, что та сторона весов, на которую эта гиря встанет, будет победителем безусловно».

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