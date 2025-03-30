Эксперт Марков: ЕС в лице Стубба предложил Трампу предъявить Путину ультиматум

США и Европа в ближайшие недели могут предъявить Москве ультиматум, считает политэксперт.Евросоюз в лице президента Финляндии Александера Стубба предложил президенту США Дональду Трампу предъявить президенту России Владимиру Путину ультиматум о необходимости прекращения боевых действий на Украине в срок до 20 апреля.