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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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03.02.25==«Зеленский — убийца». Такер Карлсон порвал шаблоны Запада мощным интервью

США в ярости из-за конвейера гробов с Украины: В зоне СВО массово гибнут американские военные Популярный американский телеведущий Такер Карлсон, известный критикой западных лидеров, дал мощное интервью, которое кажется сенсационным даже для него.

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