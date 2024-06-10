Ледяные нити, фритюр и кардамон: какое мороженое едят за границей

Мороженое – главный летний десерт, который готовят по всему миру в самых разных вариациях. «ФедералПресс» в Международный день мороженого 10 июня рассказывает, какие необычные холодные сладости можно попробовать за границей.
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