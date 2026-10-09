Две экстремы. Германское общество теряет терпение, как в 1933-м

Главное в тезисах: Раскол вместо протеста: 10 октября в Берлине пройдёт демонстрация с требованием отставки канцлера Фридриха Мерца и всего федерального правительства, при этом опрос INSA фиксирует: 40% немцев считают главной угрозой демократии AfD, 31% — «Левых», ещё 21% опасается обеих партий одновременно.