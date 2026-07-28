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Собянин рассказал о пользе промышленности Москвы для регионов

Собянин рассказал о пользе промышленности Москвы для регионов

Промышленный сектор столицы демонстрирует уверенный рост. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, за первые шесть месяцев 2026 года объём производства в городе увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

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