Собянин рассказал о пользе промышленности Москвы для регионов

Промышленный сектор столицы демонстрирует уверенный рост. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, за первые шесть месяцев 2026 года объём производства в городе увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.