Variety: у Apple Watch Стивена Спилберга ложно сработал режим SOS на публике

Во время празднования 50-летнего юбилея своего дебюта в кинематографе знаменитый американский кинорежиссер Стивен Спилберг столкнулся с неожиданной проблемой – его "умные" часы Apple Watch начали громко пищать прямо во время его выступления с речью.
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