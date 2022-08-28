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Церемония закрытия самого западного конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж» состоялась в Венесуэле

Церемония закрытия самого западного конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж» состоялась в Венесуэле

На протяжении двух недель шла борьба за право получить титул лучшего снайпера планеты среди представителей России, Венесуэлы, Боливии, Абхазии, Белоруссии, Узбекистана и Мьянмы.

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