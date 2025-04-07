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Бунт против ТЦК начался? Нардеп Дмитрук призвал украинцев защищаться от "бусификаторов"

Бунт против ТЦК начался? Нардеп Дмитрук призвал украинцев защищаться от "бусификаторов"

Народных депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал украинцев защищаться от "бусификаторов", используя, в том числе, огнестрельное оружие.

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