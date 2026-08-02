НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 0:3 от «Зенита»: «Не думаю, что чемпион страны мог дать много шансов. Матч был проигран легко, но могли отыграться и попробовать зацепить»

Главный тренер « Оренбурга »  Ильдар Ахметзянов  прокомментировал поражение от « Зенита » в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (0:3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии