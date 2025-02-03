Журова о возвращении России: «Такие движения есть во всех международных федерациях. Видимо, слова Трампа как-то подействовали»

«Такие движения точно есть во всех международных федерациях. Одно время люди, которые были не против участия России первоначально, сейчас они почувствовали, что могут это озвучивать и им за это ничего не будет.
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