Вернулась возможность оплаты по QR-коду в магазинах и через приложения партнеров. Платежи и переводы работают стабильно с прошлой недели, а функция оплаты картой «Супер Сплита» постепенно внедряется и уже доступна миллионам пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Николай Дроздов в...
- AB Лавров оценил гот...
- Захарова отвергла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым