Продажи Chevrolet рухнули в Казахстане, самая популярная марка — Hyundai

Когда-то марка Chevrolet была одной из самых популярных в Казахстане, но сейчас вкусы местных покупателей изменились: за 5 месяцев текущего года в соседней стране было продано 6159 авто Chevrolet, что на 65,1% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года.