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Как снова влюбиться в работу

Как снова влюбиться в работу

Зажгите искру своей карьерыПомните, когда вы подали заявление о приёме на работу, как вы были рады начать что-то новое? Время шло, работы становилось всё больше, новизна улетучивалась, работа в офисе показала все свои недостатки и негативные моменты, и вы начали забывать, что привело на эту работу.

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