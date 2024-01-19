Как снова влюбиться в работу

Зажгите искру своей карьерыПомните, когда вы подали заявление о приёме на работу, как вы были рады начать что-то новое? Время шло, работы становилось всё больше, новизна улетучивалась, работа в офисе показала все свои недостатки и негативные моменты, и вы начали забывать, что привело на эту работу.