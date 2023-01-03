Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Ларионов об игре защитников «Торпедо»: «Иванов отдал пас Джорджу Мишарину – это было что-то необыкновенное. Видел такое только во времена Русской пятерки»

Игорь Ларионов рассказал, что игра защитников «Торпедо» напомнила ему действия «Русской пятерки». Об этом главный тренер нижегородской команды сказал после матча с «Сочи» (5:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх