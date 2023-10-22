Erl Schweizer

"Заждались? Русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому". А вся российская армия самоустранилась? Чеченские подразделения вернулись в Чечню? Бурята испугались? Татары разбежались? Калмыки кумыса перепились? Коми-пермяки не проспались? Мордва растворилась? Ханты-манси испарились? ... дале еще сто народов России задумались, а что русские националисты о себе возомнили? Не пора ли кончать этот спектакль?