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Закон и Порядок

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  • Erl Schweizer
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Заждались? Русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому

Заждались? Русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому

Запад в лёгкой панике: через всю Россию на фронт следует тысяча вагонов с оружием. И это ещё один сигнал о том, что русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому.

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Комментарии
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Михалыч
Что-бы не делали, а все - автомат Калашникова!!!
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8 час.
Юрий Золотарев
Ребятам нашим - ОГРОМНЫХ успехов! Главное - ликвидировать ВСЮ бандеросволоту!! Это НЕ люди!
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6 час.
Erl Schweizer
&quot;Заждались? Русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому&quot;. А вся российская армия самоустранилась? Чеченские подразделения вернулись в Чечню? Бурята испугались? Татары разбежались? Калмыки кумыса перепились? Коми-пермяки не проспались? Мордва растворилась? Ханты-манси испарились? ... дале еще сто народов России задумались, а что русские националисты о себе возомнили? Не пора ли кончать этот спектакль?
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2 час.

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