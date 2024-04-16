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Конор Макгрегор наконец возвращается в UFC. С кем будет новый бой?

Конор Макгрегор наконец возвращается в UFC. С кем будет новый бой?

Поединок станет для Макгрегора первым за последние три года. фото: Landmark MediaПрезидент UFC Дэйна Уайт анонсировал бой Майка Чендлера и Конора Макгрегора на пресс-конференции по итогам юбилейного турнира UFC 300.

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