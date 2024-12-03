В мэрии Новосибирска назвали срок восстановления теплоснабжения 110 домов

Отопление в 110 многоквартирных домах Ленинского района Новосибирска планируется восстановить 3 ноября к 18:00 по местному времени, сказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков .
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