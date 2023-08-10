Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали микрокредитов на 20 млрд Вера Жердева Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич К концу 2023 года около 50 000 работяг из ближнего зарубежья могут оказаться в неурегулированном правовом статусе из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО).
Россия неожиданно оказалась для трудовых мигрантов ловушкой
Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Очень даже вероятно, ведь ВВП у нас , как рассказывала его школьная учительница, всегда радел за "обиженных" во дворе, а теперь, как в реальной жизни на посту президента, за мигрантов. Они родней чем свои "криворукие и вороватые".
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10 час.
И
Искандер
Вообще-то, "высылать, а долги это проблемы тех кто давал деньги" - решение почти идеальное. Чурка в Россию не вернётся, МФО получит по рукам за ростовщичество. А "коллекторы" храбры только с россиянами, чурки всем муравейником и навалять им могут.
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9 час.
В С
Они потому и берут кредиты и оказываются в выгодном положении. И кредиты не отдают и выслать их нельзя. А этих чертей, которые подсаживают людей на "лёгкие" деньги, мне не жаль.
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3 час.
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