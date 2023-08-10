Россия неожиданно оказалась для трудовых мигрантов ловушкой

АС Алексей Сафронов Очень даже вероятно, ведь ВВП у нас , как рассказывала его школьная учительница, всегда радел за "обиженных" во дворе, а теперь, как в реальной жизни на посту президента, за мигрантов. Они родней чем свои "криворукие и вороватые".

И Искандер Вообще-то, "высылать, а долги это проблемы тех кто давал деньги" - решение почти идеальное. Чурка в Россию не вернётся, МФО получит по рукам за ростовщичество. А "коллекторы" храбры только с россиянами, чурки всем муравейником и навалять им могут.