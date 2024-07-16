Послу Украины выразили недовольство в МИД Индии. Причиной стали слова Зеленского о поездке Моди в Россию

МИД Индии в понедельник, 16 июля, вызвал посла Украины из-за слов президента страны Владимира Зеленского об индийском премьер-министре Нарендра Моди после его визита в Россию и встречи с президентом РФ Владимиром Путины.
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