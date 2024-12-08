Грин: Политическая нестабильность вынесет Bitcoin на $120 тыс

Недавние события во Франции и Южной Корее усилили опасения инвесторов относительно традиционных финансовых систем, Споры по принятию бюджета, привели к отставке правительства, в первом случае, а втором случае - военному положению.
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