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Царьград

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Меликов о беспорядках: "Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми"

Меликов о беспорядках: "Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми"

Глава Дагестана в резкой форме осудил действия граждан, устроивших беспорядке в аэропорту Махачкалы.Сергей Меликов прокомментировал антиеврейские беспорядки, которые накануне привели к ранениям полицейских и гражданских лиц.

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