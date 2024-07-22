Трамп-младший назвал Харрис еще более некомпетентной, чем Байден

Анастасия Гончарова

кризис полный у пиндосов на адекватных людей...поставят дуру эту и снова весь мир будет хохотать над долбое...ами, ей покажи палец она будет рыготать сутками над пролет...глупейшее существо...наиглупейшее! Хотя нам дураки лишь только на руку, вся гейропа и пиндосия сплошной цирк за ковриком над очагом в коморке папы Карло ...