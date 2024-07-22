Global Look Press/Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos Вице-президент США Камала Харрис, которая считается наиболее вероятной заменой президента страны Джо Байдена на предстоящих выборах, еще более некомпетентна, чем сам американский лидер, заявил сын экс-президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, 21 июля.
Трамп-младший назвал Харрис еще более некомпетентной, чем Байден
Комментарии
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Анастасия Гончарова
кризис полный у пиндосов на адекватных людей...поставят дуру эту и снова весь мир будет хохотать над долбое...ами, ей покажи палец она будет рыготать сутками над пролет...глупейшее существо...наиглупейшее! Хотя нам дураки лишь только на руку, вся гейропа и пиндосия сплошной цирк за ковриком над очагом в коморке папы Карло ...
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