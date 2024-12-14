Офтальмохирург Светлаков дал советы для сохранения здоровья глаз

Самый большой вред здоровью глаз наносят гаджеты и ультрафиолетовые лучи. Офтальмохирург Кирилл Светлаков посоветовал настраивать яркость экранов, чтобы уменьшить избыток синего света, а также носить солнцезащитные очки на улице.
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