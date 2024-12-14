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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Офтальмохирург Светлаков дал советы для сохранения здоровья глаз

Офтальмохирург Светлаков дал советы для сохранения здоровья глаз

Самый большой вред здоровью глаз наносят гаджеты и ультрафиолетовые лучи. Офтальмохирург Кирилл Светлаков посоветовал настраивать яркость экранов, чтобы уменьшить избыток синего света, а также носить солнцезащитные очки на улице.

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