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Петербургский дневник

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Александр Беглов: Петербург нацелен на создание и развитие высокотехнологичных производств вместе с кубинскими партнерами

Александр Беглов: Петербург нацелен на создание и развитие высокотехнологичных производств вместе с кубинскими партнерами

Президент Кубы подчеркнул высокий потенциал для совместных исследований Губернатор Петербурга Александр Беглов и Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетили фармацевтическое предприятие «Вертекс», расположенное в Особой экономической зоне «Новоорловская».

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