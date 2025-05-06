Александр Беглов: Петербург нацелен на создание и развитие высокотехнологичных производств вместе с кубинскими партнерами

Президент Кубы подчеркнул высокий потенциал для совместных исследований Губернатор Петербурга Александр Беглов и Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетили фармацевтическое предприятие «Вертекс», расположенное в Особой экономической зоне «Новоорловская».
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