«Не считаю носки и патроны»: министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандала с поставками боеприпасов Украине

Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандала с поставками боеприпасов Украине Соцсети Эстонское военное ведомство перевело 70 млн евро итальянской компании за снаряды для Киева в 2024 году, теперь - нет ни денег, ни боеприпасов, ни министра.
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