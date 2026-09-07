«Не считаю носки и патроны»: министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандала с поставками боеприпасов Украине

Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандала с поставками боеприпасов Украине Соцсети Эстонское военное ведомство перевело 70 млн евро итальянской компании за снаряды для Киева в 2024 году, теперь - нет ни денег, ни боеприпасов, ни министра.