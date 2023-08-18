Военное обозрение

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США официально одобрили передачу Украине американских истребителей F-16 из наличия ВВС Нидерландов и Дании

США официально одобрили передачу Украине американских истребителей F-16 из наличия ВВС Нидерландов и Дании

Соединенные Штаты одобрили поставку американских истребителей F-16 Украине, но не из собственных запасов, а из наличия европейских стран.

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