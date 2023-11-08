Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    кто то кому то заплатилЗерновоз взорвалс...
  • Виктор Гутман
    Это когда-то называлось так: размах рублевый, а удар копеечный! Усматривается, что оружие привез и выгрузил, а повреж...Зерновоз взорвалс...
  • Ольга
    Там весь "народ" такой же, некому сбрасывать.Сожрите друг друга!

Шпионы из России не знают иностранных языков

Шпионы из России не знают иностранных языков

Русский шпион, заметив на улицах Парижа двух молдаван, дал им по-русски распоряжения самого антисемитского содержания*«Это просто шедевр! В Париже задержаны два молдаванина, которые рисовали на стенах звезды Давида.

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