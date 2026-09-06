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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адамов об ударе в лицо Соболеву в матче с ЦСКА: «Явный пенальти, не понимаю, почему ВАР не вмешался. «Зенит» превосходил ЦСКА, но получил два гола и ничего не заработал»

Вратарь « Зенита » Денис Адамов дал комментарий после матча против ЦСКА (1:2) в 7-м туре  Альфа-Банк РПЛ .

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