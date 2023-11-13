Премьера музыкального спектакля «Бесприданница» состоится 18 и 19 ноября 2023

18 и 19 ноября в 18:00 в Театре РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой (Прохладная улица, 28) состоится первая и главная премьера сезона — музыкального спектакля «Бесприданница» (16+) в постановке главного режиссера театра Александра Нестерова.